Le secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, chargé de la diplomatie économique, Hatem Ferjani, a reçu mardi le secrétaire général du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (Comesa) Sindiso Nedema Ngwenya.

Le responsable de ce groupement économique africain effectue une visite de travail en Tunisie pour prendre part à la conférence sur “la situation actuelle et les défis en matière de financement du commerce extérieur dans les pays du Maghreb Arabe”, organisée les 19 et 20 décembre par le secrétariat général de l’UMA.

Le secrétaire d’Etat a souligné à cette occasion l’importance extrême accordée par le gouvernement tunisien au développement économique en tant de fondement essentiel de l’instauration de la démocratie et garantie de la stabilité sociale, indique un communiqué du ministère des affaires étrangères.

Il a mis l’accent également sur la dimension africaine de la politique extérieure de la Tunisie et son souci de consolider la coopération et le partenariat avec les Etats et organisations africaines.

Hatem Ferjani s’est félicité à cet égard que les négociations de la Tunisie avec la Comesa soient dans ses ultimes étapes avant la conclusion finale du traité d’adhésion de notre pays à ce groupement économique important.

Le secrétaire général du Marché commun de l’Afrique orientale et australe a salué de son côté le souci de la Tunisie d’adhérer au Comesa, réaffirmant la disposition de son organisation à signer le traité d’adhésion lors du sommet prévu en Avril 2018.

Il a exprimé le souhait que cette adhésion contribuera au renforcement de la coopération entre la Tunisie et les différents pays membres de la Comsa au service du développement et du rapprochement des peuples africains, indique le communiqué.