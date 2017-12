Une délégation de l’Association d’amitié tuniso-allemande chez Jhinaoui

Le ministre des Affaires étrangères, Khémaies Jhinaoui, a reçu, mardi 19 courant, une délégation du bureau exécutif de l’Association d’amitié tuniso-allemande (AATA).

La rencontre a été l’occasion de passer en revue les activités de l’association et son rôle dans le renforcement du partenariat stratégique et des relations privilégiées entre la Tunisie et l’Allemagne, souligne un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le ministre a, à cette occasion, pris connaissance du programme d’action de l’AATA qui prévoit le renforcement des opérations de jumelage entre les collectivités locales des deux pays, la promotion de la coopération économique et l’organisation de conférences, indique le communiqué.

Khémaies Jhinaoui a souligné le soutien de l’Allemagne à la Tunisie durant les dernières années, mettant l’accent sur l’importance de la participation de la société civile dans le renforcement du partenariat multilatéral.