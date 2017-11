L’Algérie, invitée d’honneur du Salon du tourisme SEHRA MED de Monastir

L’Algérie participe à la 6e édition du Salon du tourisme “SEHRA MED” en tant qu’invitée d’honneur avec une délégation de 45 hommes d’affaires et agences de voyages. Ce salon du tourisme, des équipements d’hôtels, restaurations, cafés et d’agencement de magasins se tient du 7 au 11 novembre 2017 à Sahline (gouvernorat de Monastir).

L’événement est, également, marqué par l’exposition de cinq prototypes de bateaux de plaisance de 4 à 7 mètres de long, fabriqués en Tunisie à 95% et destinés au marché local et à l’exportation.

Des rencontres débats avec les membres de la délégation algérienne auront lieu autour du secteur du tourisme et de l’équipement des hôtels.

Les organisateurs du salon expliquent le choix de l’Algérie en tant qu’invitée d’honneur par le fait qu’Oran accueillera en 2021 les Jeux méditerranéens, que d’ici là 1.800 unités hôtelières seront construites en Algérie dont 900 sont en cours et que deux millions de touristes algériens sont attendus en Tunisie en 2018.

Des concours culinaires sont, également, prévus à ce salon avec la participation de 150 à 200 professionnels de Tunisie, Maroc, France et Allemagne.

Des chefs étrangers de renommée mondiale prendront part à l’un de ces concours baptisé BLACK BOX. Ils devront concocter une recette tunisienne à partir d’ingrédients qu’ils découvriront sur place dans une boîte noire. Les autres concours permettront de sélectionner les candidatures tunisiennes à la Coupe d’Afrique et la Coupe du Monde de la Pâtisserie prévue en janvier 2019 au SIRHA à Lyon, ainsi qu’au Bocuse d’Or (SIRHA à Lyon en janvier 2019), outre les concours de pâtisserie et de cuisine organisés par des écoles hôtelières tunisiennes.

SEHRA MED est un salon qui regroupe les professionnels d’équipements d’hôtels et restaurations, les fournisseurs de matières premières et de produits agroalimentaires et les prestataires de services du tourisme et de la restauration.

Il est organisé par MED EXPO sous le patronage du ministère du tourisme avec le soutien de la Fédération Tunisienne des hôtels, l’Association Tunisienne des Professionnels de l’Art Culinaire, la Fédération Tunisienne de l’Art Culinaire, La Chaine des Rôtisseurs, le Club Tunisie Coupe du Monde de la Pâtisserie et l’Ecole Hôtelière de Monastir.