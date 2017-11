Sfax célèbre la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement

A l’occasion de la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement, le Centre d’Information des Nations unies (UNIC Tunis), l’Institut de recherche pour le développement (IRD) en Tunisie et l’Association de la Continuité des Générations (ACG) organisent, ce vendredi 10 novembre à Sfax, une table ronde sur le thème “La recherche au service de la réalisation des Objectifs de Développement durable en Tunisie: quelles priorités?”.

En partenariat avec l’Institut Français (IFT) et Radio IFM, la table ronde a pour objectif de stimuler la réflexion sur la contribution de la recherche scientifique à la réalisation des Objectifs de Développement durable en Tunisie, peut-on lire dans un communiqué publié mercredi par l’UNIC.

Cette table ronde rassemblera, des représentants du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique tunisien, de la communauté de recherche, du secteur privé et de la société civile.

Les Objectifs de Développement durable font partie du Programme de Développement durable à l’horizon 2030 qui a été adopté, le 25 septembre 2015, par l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies. Ce programme, d’une portée universelle, s’articule autour des 17 objectifs qui sont assortis de 169 cibles et qui mettent à profit les progrès réalisés par les Objectifs du Millénaire pour le développement (2000-2015).

Lancée par l’UNESCO en 2001, la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement est célébrée chaque année dans le monde entier le 10 novembre. La proclamation de cette journée reconnaît le besoin d’établir un nouveau contrat social pour la science, qui rende compte de l’importance du rôle que les scientifiques jouent dans la création de sociétés durables et qui garantissent que les citoyens soient informés des développements scientifiques et responsabilisés pour prendre part à la science.

Notons que la célébration de la Journée mondiale de science au service de la paix et du développement coïncide cette année avec la fête de la science en Tunisie.