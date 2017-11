Kasserine : Démarrage d’une formation certifiante en diagnostic automobile

Le Centre de formation professionnelle et d’apprentissage de Kasserine entamera, le 9 novembre 2017, une formation certifiante en diagnostic automobile au profit de 14 jeunes demandeurs d’emploi.

Cette formation s’inscrit dans le cadre du Programme “Formation et Intégration professionnelles en Tunisie”, financé par la confédération helvétique (Suisse) et qui s’étale sur la période 2016/2020. Ce programme est composé de six projets portant sur la formation et l’intégration professionnelles dont un projet visant la promotion de la formation spécialisée, sanctionnée par un certificat homologué (public -privé).

La formation en diagnostic automobile se réalise dans le cadre de la coopération entre, d’une part, l’agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) et le Centre national de formation des formateurs et d’ingénierie de formation (CENAFFIF), et d’autre part, la Fédération Nationale des Métiers et la Chambre Syndicale Nationale de la Mécanique Automobile (CSNMA), relevant de l’Union Tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).

A noter que le Programme “Formation et Intégration professionnelles”, est supervisé par la fondation “Swisscontact”, sous l’égide du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi. Il vise à valoriser les compétences des diplômés des centres de formation professionnelle et à renforcer leur insertion professionnelle en leur permettant d’acquérir de nouvelles compétences spécifiques adaptées aux besoins du marché de l’emploi.

Dans le cadre du même programme, deux nouvelles spécialités ont été créées dans le domaine de la mécanique automobile à savoir “la réparation de la boite à vitesse à commande automatique ” programmée au Centre de Formation et d’apprentissage de Bizerte et ” la réparation des systèmes de sécurité automobile” à Mahdia, outre la spécialité du diagnostic automobile à Médenine.

L’ATFP prévoit le lancement, d’ici 2020, de sept nouvelles spécialités dans plusieurs domaines favorisant la formation et l’intégration de près de 700 jeunes, le renforcement des compétences des employés et l’appui de la compétitivité des entreprises.