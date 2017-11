“Acacias for all”, une entreprise sociale au service des femmes rurales

“Acacias for all” participe au Salon international de l’agriculture, du machinisme agricole et de la pêche “SIAMAP 2017”, organisé du 31 octobre au 5 novembre 2017 par l’UTAP, au Parc des expositions du Kram, pour faire connaître les produits fabriqués par les femmes rurales à partir de la culture du Moringa mais aussi de l’églantier outre l’huile d’olive, le miel….

L’entreprise sociale “Acacias for all” est l’un des projets que chapeaute l’association “Dream in Tunisia”, fondée en 2012, par Sarah Toumi, franco-tunisienne qui fait désormais, partie du conseil présidentiel pour l’Afrique, une structure directement rattachée au président français, Emmanuel Macron.

Née à Paris de mère française et de père tunisien, Sarah, 29 ans, a lancé un projet de plantation de l’acacia dans le village paternel de Bir Salah à Sfax, un projet écologique et agricole, qui vise autant l’enrichissement des terres arides et semi-arides que l’accompagnement de l’autonomisation des femmes rurales.

Mouna Abaab, en charge du “climate Lab” au sein de l’entreprise “Acacias for all”, a évoqué pour l’Agence TAP, les débuts de ce projet, “Nous avons commencé par identifier un problème social, celui des femmes rurales défavorisées à Bir Salah. Nous avons, ensuite, distribué à ces femmes des graines d’acacia, arbre adapté aux régions désertiques, qui nourrit le sol et favorise la croissance d’autres espèces végétales”.

“Ensuite, nous avons choisi le Moringa et entrepris de sensibiliser les agricultrices à Kébili, Gabes (Menzel Habib) et Mahdia aux avantages de cultiver cet arbre originaire des plaines himalayennes de l’Inde, qui apporte des proteines végétales, aide à lutter contre le diabète et le cholestérol, a des vertus antioxydantes..

Le Moringa crée de l’ombre et sert aussi, de support à d’autres plantes plus petites. Il nourrit le sol et c’est un arbre adapté au climat du Sud puisqu’il ne nécessite pas beaucoup d’eau”.

A préciser que le Moringa a été identifié par le World Vegetable Center (Taiwan) comme le légume au plus fort potentiel nutritionnel parmi 120 espèces alimentaires étudiées.

“Nous avons des ambassadeurs (des agriculteurs) qui font connaître cet arbre et nous nous chargeons de valoriser et commercialiser les produits du Moringa, tels que les feuilles de Moringa, les tisanes à base de Moringa…

“L’entreprise a également un projet à Zaghouan dans le cadre de coopératives de femmes, pour planter 5.000 églantiers, pour développer des produits comme les pâtisseries traditionnelles (Kaak) à base d’essence d’églantier..

“Notre action a profité à une dizaine de femmes, nous avons commencé comme bénévoles au sein de l’association Acacias for all et sommes ensuite devenus une entreprises sociale. Aujourd’hui, 20% des bénéfices générés sont distribués entre les membres de l’entreprise.

Pour écouler les produits fabriqués par ces femmes, nous avons un point de vente à notre siège sis à l’Avenue Habib Bourguiba, nous vendons aussi sur notre plateforme internet “creatist” et sur notre page facebook…