Allan Petre, 23 ans, va réaliser son rêve de travailler pour la NASA, l’agence spatiale américaine. Depuis son enfance, Allan a rêvé de l’espace. Cependant, ses professeurs lui ont rapidement rappelé qu’il s’agissait d’un secteur “très sélectif et fermé”. Ces paroles ont effrayé le jeune homme de 17 ans, le poussant à s’orienter vers des études de gestion et administration des entreprises. Rapidement, Allan a compris que ce domaine n’était pas pour lui. Il s’est réorienté et a passé le concours pour intégrer une école d’ingénieurs.

Durant son cursus, il a effectué une alternance chez Ariane Group, le leader européen des lanceurs de fusées. “Mes parents n’avaient pas les moyens financiers pour m’aider. Je voulais financer mes études moi-même”, a-t-il confié au Parisien. Par la suite, il a eu l’opportunité de se rendre en Floride pour un stage dans un laboratoire d’astrophysique. Une fois aux États-Unis, il a décidé de tenter sa chance en contactant une chercheuse de la NASA. Cette initiative lui a permis de décrocher un entretien, qu’il a réussi.

En janvier prochain, le jeune ingénieur aéronautique diplômé va intégrer le Jet Propulsion Laboratory et travailler sur les futures missions de la NASA. “Le message que je voudrais faire passer, c’est que les opportunités ne viennent pas toujours directement à nous, il faut se les créer”, a-t-il déclaré.

Comme l’explique Midi Libre, Emmanuel Macron a été très touché par ce parcours. Le président a envoyé un message au jeune homme sur LinkedIn : “Bravo pour ce parcours et cette persévérance. Vous êtes un exemple de la réussite à la française, preuve qu’il faut croire en ses rêves et que nos grandes écoles mènent à l’excellence.”