De l’imagination conjuguée à la technologie, deux mots qui illustrent l’œuvre conçue par Hasna Kourda Doghri et son mari Mehdi Doghri, fondateurs de la Startup « Save your Wardrobe » qui a gagné le premier prix à la 7ème édition du prix LVMH de l’innovation.

Mais qui est Hasna Kourda ?

Elle est née et a grandi en Tunisie où elle a fait toute sa scolarité. Le Bac français en main, elle fait une prépa de commerce à l’IHEC, suivie d’études approfondies à l’Ecole des hautes études d’Economie et de Commerce. Son cursus est sacré par un master à l’université Paris Dauphine en économie appliquée aux marchés financiers. « C’était très intéressant pour moi parce qu’il y avait le mix entre la théorie et la pratique. C’est un mélange savant entre théories et doctrines de grands penseurs en économie et leur maniement dans les grandes entreprises françaises et internationales. Quand j’y pense, c’est de là qu’est né le concept de : Save your Wardrobe ».

Grâce aux recherches menées dans le cadre de ses études en France, Hasna Kourda a pu se familiariser avec le fonctionnement d’entreprises technologiquement avant-gardistes dans les secteurs automobiles, les réseaux téléphoniques ou ferroviaire, les réseaux sociaux et autres.

Munie de son master, elle rentre le temps d’un été en Tunisie avec pour mission une étude sur l’essentiel d’un marché. C’était à l’ère du régime Ben Ali quand les politiques économiques se dessinaient sur 5 ans.

Elle devait décortiquer la planification économique et présenter aux entreprises françaises un descriptif précis du climat d’affaires tunisien en axant sur les opportunités et les challenges et en analysant les nouvelles législations pour faciliter aux opérateurs français intéressés, l’implantation en Tunisie. Ceci avant de partir avec son mari à Londres. « Mon mari a eu l’opportunité de travailler à Londres, et je l’ai suivi. Nous vivions à Toulouse où le principal de l’activité économique tournait autour de l’aéronautique. Ce n’était pas compatible avec mon background scolaire. J’ai incité mon mari à s’installer à Londres, pour créer sa propre startup. Il travaillait avec une startup qui a fait la révolution du contenu numérique dans l’industrie du transport toutes disciplines confondues ».

Tout comme lorsqu’elle s’est installée à Paris, Hasna Kourda Doghri a vécu un choc culturel à Londres. Les habitudes de consommation étaient totalement différentes de celles de sa ville natale Djerba. « A Djerba, nous sommes adeptes de la consommation des produits de manière circulaire, et nous sommes très attentifs à notre alimentation. Nous sommes aussi très économes. Le gaspillage à Paris était surprenant à plus d’un titre. Je me suis dit pourquoi ne pas implémenter grâce à la technologie de nouvelles habitudes en éduquant et en sensibilisant le consommateur, pour qu’il soit conscient de l’impact du gaspillage et des solutions qui s’offrent à lui ».

C’est ainsi que Hasna a mixé le background culturel de la Tunisienne Djerbienne avec les us et usages de la société de consommation dans les deux villes européennes où elle a vécu. « J’ai passé du temps à finaliser le business model, à comprendre comment faire du consommateur non seulement un acquéreur du produit mais également un adhérent au et du produit ».

Des rendez-vous furent pris avec les marques en vogue avec pour argument principal : le marché ne tourne plus autour d’une économie linéaire qui consiste à acheter, consommer et jeter mais évolue vers une culture circulaire où rien ne se jette et tout se transforme. A force de détermination, d’argumentation et d’insistance, l’idée de la culture circulaire en matière de consommation a fait son chemin. Ce qui l’a rendue possible a été une solution technologique simple et réalisable qui porte le nom de « Save your Wardrobe ».

Il n’est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va, disait Sénèque et « Save your Wardrobe » a aujourd’hui le vent en poupe. Hasna Kourda, Mehdi Doghri ont pensé, rêvé, osé et réalisé. Ils rayonnent aujourd’hui grâce à leur imagination, détermination et leur ambition.

Amel Belhadj Ali