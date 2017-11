Une analyse graphique réalisée par Targa, montre la chute du classement de l’économie tunisienne en Afrique entre 2008 et 2018.

1ère en Afrique de 2008 à 2012, elle passe à la 8e place en 2017, derrière le Maroc 5e et l’Algérie 7e et c’est l’ile Maurice qui vient en tête des pays disposant de l’économie la plus compétitive. Pour la version interactive, cliquez ici

Lire aussi:

– Rapport de Davos : Maintien de la Tunisie à la 95ème place, il n’y a pas de quoi pavoiser

– Tunisie : Une délégation du Forum de Davos chez Béji Caïd Essebsi

– Forum de Davos, Rapport sur la compétitivité : Tunisie, la descente aux enfers