L’UTICA et le patronat indien signent un mémorandum de coopération

L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) a signé, mardi 31 octobre, dans la capitale indienne New Delhi, un mémorandum de coopération avec son homologue indienne, la Fédération indienne des chambres de commerce et d’industrie, a indiqué l’organisation patronale dans un communiqué.

Le mémorandum de coopération a été signé par le membre du bureau exécutif de l’organisation patronale, Rached Chelli, en marge des travaux de la commission supérieure mixte tuniso-indienne tenue à New Delhi, avec la participation d’une délégation de chefs d’entreprises de différents secteurs.