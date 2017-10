La 13ème édition du Salon international de l’agriculture, du machinisme agricole et de la pêche (SIAMAP 2017) ouvrira ses portes du 31 octobre au 05 novembre 2017, occupant, cette année, 3 halls du Parc des expositions du Kram, soit une superficie totale de 19 mille mètres carrés.

Le chef du gouvernement Youssef Chahed inaugurera officiellement ce salon, organisé par l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP).

Près de 500 exposants tunisiens et étrangers (venant de 36 pays de l’Europe, l’Afrique, l’Asie et l’Amérique) participeront à cette nouvelle édition qui réunira tous les acteurs du monde agricole. Au total, plus de 200 mille visiteurs et professionnels du secteur agricole sont attendus à cette nouvelle édition.

Le salon consacre un Hall dédié au gros matériel agricole, aux équipements de l’exploitation agricole, à la découverte des nouvelles techniques culturales et les nouvelles tendances pour les jardins et les pépinières.

Cet espace rassemble toutes les entreprises étrangères évoluant dans le secteur de l’Agriculture ou de l’Agroalimentaire, les organismes internationaux, les ONG, les associations, les banques, les centres techniques, les groupements et les fédérations…

Plusieurs organismes officiels seront présents à cette nouvelle édition à l’instar du ministère de l’Agriculture, de plusieurs ambassades, chambres de commerce et associations, outre les syndicats, les centres de recherche et les écoles de formation agricole.

Un espace d’animation B2B sera consacré à l’Agence de promotion de l’investissement agricole (Apia) pour faire connaître aux participants le climat d’investissement en Tunisie, ainsi que les incitations et les opportunités d’investissement dans l’agriculture.

Cet espace facilitera les rencontres entre partenaires tunisiens et étrangers qui effectueront des visites à des centres de recherche, de production avicole, des barrages et des bassins ainsi qu’à une usine agro-alimentaire.

Un autre espace pour enfants et un concours équestre international , d’ovins, de caprins et de vaches laitières ainsi que des spectacles d’équitation traditionnelle et canine seront proposés aux visiteurs.

A l’instar des autres éditions du SIAMAP, l’unité d’Archives au sein de l’UTAP en partenariat avec ” l’Archive National da la Tunisie ” ont réalisé un stand composé de deux espaces, consacrés à la présentation de l’histoire de l’agriculture en Tunisie depuis la colonisation française jusqu’à l’indépendance (1881-1956).

Un espace sera consacré aux anciennes machines agricoles afin de montrer la richesse du patrimoine tunisien.

Le programme du salon prévoit des conférences et des ateliers de réflexion qui examineront les question liées aux défis de la libéralisation du secteur agricole tunisien dans l’ALECA (Accord de libre-echange complet et approfondi), la stratégie nationale dans le secteur de l’huile d’olive, la stratégie nationale dans le secteur de l’eau, les énergies renouvelables dans les secteurs agricole et l’agroalimentaire, l’agriculture écologique, l’évaluation des politiques publiques agricoles…

Un forum sera, par ailleurs, organisé sur le thème “la femme agricultrice africaine : actrices autonomes dans l’économie”, en coopération avec l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).