Servicom expose au salon international des ascenseurs Interlift 2017 en Allemagne

Servicom participe du 17 au 20 octobre 2017 au salon international des ascenseurs “Interlift 2017” à Augsburg en Allemagne dans la région de Munich.

Le salon draine pas moins de 541 exposants de 43 pays et revendique plus de 20.000 visiteurs provenant de 100 pays.

Servicom vise par cette participation le développement de ses exportations à l’international. L’activité de fabrication des ascenseurs a démarré en 2015 sous la marque SERVICOM et sont certifiés conformes aux normes européenne CE.

Servicom est cotée sur la bourse de Tunis depuis juin 2009. Elle emploie plus que 500 salariés et présente aujourd’hui dans les pays du Maghreb et en France.