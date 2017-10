Mohamed Naceur Ammar, président du Conseil d’Administration d’Esprit, a été coopté en qualité d’expert international par la Commission des Titres d’Ingénieurs.

“Une reconnaissance qui honore autant Naceur qu’Esprit, dont il est l’un des trois fondateurs et qui a la chance de bénéficier de son talent depuis 15 ans. La décision de la CTI constitue une reconnaissance de ses immenses compétences en matière de formations d’ingénieur, notamment appréciées à la lumière du rôle de tout premier plan qu’il a joué pour l’accréditation des formations d’ingénieur d’Esprit en 2014 comme en 2017”, souligne Mohamed Jaoua Directeur Général à Esprit School of Business et Co-fondateur et dirigeant à ESPRIT.