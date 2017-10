PLF 2018 : Création d’un Fonds d’indemnisation des catastrophes naturelles

Le projet de la loi de finances 2018, qui sera examiné, à partir de la semaine prochaine, par la Commission de finances au sein de l’ARP, propose la création d’un Fonds d’indemnisation des dégâts engendrés par les catastrophes naturelles (inondations, chutes de grêle….).

La création de ce fonds viendra mettre en application une décision gouvernementale, annoncée en février 2017. Elle sera aussi la réponse positive à une revendication formulée, à maintes reprises, par l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP).

D’autres mesures ont été annoncées par la loi de finances 2018, dans le cadre de la stratégie de promotion du secteur agricole. Il s’agit notamment d’annuler les taxes douanières et l’impôt sur la valeur ajoutée appliqués sur les importations de certains intrants agricoles tels que les graines de porte-greffe des agrumes, des compléments alimentaires et des sels minéraux utilisés dans l’agriculture.

Le projet de loi propose, également, de renforcer les interventions du Fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l’agriculture et de la pêche pour encourager la culture en alternance et prévoit l’augmentation de la taxe appliquée sur le maïs et le soja de 2 à 2,5%.