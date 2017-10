Kandeel Conseil. Ainsi s’appelle un cabinet d’études et de conseils créé fin juin 2017 à Tunis. Promue par deux experts français, Célia Corneil (gérante) et Nicoals Planchenault, cette société cible, une fois n’est pas coutume, non pas les opérateurs du secteur privé, mais ceux du public. C’est du moins ce que donne à penser le profil des deux promoteurs.

A ses futurs clients en Tunisie, Kandeel Conseil se propose de leur apporter son savoir-faire dans cinq domaines : portage de projet, développement des énergies renouvelables, énergies renouvelables et efficacité énergétique, planification du territoire et projets urbains et mobilité et déplacements.

Sur le premier axe (le portage de projets), Kandeel Conseil propose ses «compétences économiques, financières et techniques», une «ingénierie spécifique» et un montage «réussi» grâce à «notre connaissance du montage de dossier, (et) notre respect des délais et notre rigueur intellectuelle».

En matière de développement des énergies renouvelables, Kandeel Conseil intervient –avec Kandeel Solar qu’il a créé avec Solstyce (spécialiste français de la construction et de l’exploitation de centrales photovoltaïques depuis 2009)- pour accompagner un donneur d’ordre dans la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’énergies renouvelables (solaire et éolien).

Sur le troisième axe, Kandeel Conseil promet de «concevoir un ensemble des politiques publiques qui ont du sens». A cet effet, il «réalise des études sectorielles stratégiques, à l’échelle locale comme nationale, dans ses domaines d’expertise (énergie, développement durable, développement économique et aménagement du territoire).

Parce qu’il veut que «chaque étude et chaque projet (soit) le résultat d’une co-construction avec l’ensemble des acteurs et la garantie d’une compréhension globale de l’ensemble des enjeux», Kandeel Services porte «une attention toute particulière au dialogue» afin de «comprendre les points de vue de chacun, entendre les points d’accord et de désaccord, connaître les besoins et attentes».

En matière de planification du territoire et de projets urbains, Célia Corneil et Nicoals Planchenault aident les pouvoirs publics et porteurs de projets dans «leurs réflexions territoriales prospectives comme réglementaires» aux différentes échelles (îlot urbain, quartier, commune, région et pays) et dans différents types d’études (aménagement urbain et paysager, diagnostic territorial, planification prospective).

Last but not least : mobilité et déplacements. Dans ce domaine, Kandeel Conseil analyse «l’offre existante et les usages de déplacements d’une population, (pour) comprendre les particularités, les enjeux et les besoins de nos partenaires» et propose de «développer des solutions adaptées à chacun et à chaque territoire».

A eux deux, Célia Corneil et Nicolas Planchenault couvrent ces champs d’intervention de Kandeel Conseil. Diplômée de Sciences-Po Paris (Moyen-Orient et Méditerranée, où elle a voyagé, et stratégies territoriales et urbaines), Célia Corneil est spécialisée dans l’aménagement du territoire, la mobilité et les politiques publiques locales. Elle a travaillé pendant 6 ans dans le secteur public en France. Ella a été chargée d’études d’urbanisme puis de projets de politique de mobilité à la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, ensuite pour le compte de l’Association Urbanistes du Monde à Porto-Novo –Bénin- (Etude d’évaluation et enquête terrain sur le «Fonctionnement de la gare routière de Ouando, porte d’entrée de la capitale de Porto-Novo), et, enfin, auprès de l’Agence d’Architecture Castro Denissof Casi.

Directeur technique de Kandeel Conseil, Nicolas Planchenault est ingénieur. Diplômé des Ponts et Chaussées, il a poursuivi ses études en Allemagne en suivant une formation dans les énergies renouvelables au Berlin Institute of Technology. Ayant travaillé pendant 7 ans dans un bureau d’études, il s’est spécialisé dans le montage de projets photovoltaïques et dans le déploiement de solutions smart-grids.

Pour Kandeel Conseil, la Tunisie ne sera pas un simple marché. Elle va être une plateforme pour aller proposer les mêmes prestations en Méditerranée et dans d’autres pays d’Afrique.