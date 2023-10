Des acteurs clés nationaux et internationaux du secteur énergétique ont été au rendez-vous, au 2ème Salon International de la Transition Energétique “SITE 2023”, qui se tient à partir de mercredi, au siège de l’UTICA.

Cette deuxième édition qui se poursuivra jusqu’au 27 octobre 2023, est organisée à l’initiative de la Chambre Syndicale du photovoltaïque (CSPV), en partenariat avec la Société de Gestion de la Technopôle de Borj Cedria avec l’appui des projets du programme Energie et Climat de la GIZ.

Ce conclave de trois jours, organisé, cette année, sur le thème “l’initiative du dialogue et de l’innovation” a pour objectif de faire le point sur les mécanismes et moyens de booster la transition énergétique et faire mieux connaitre les innovations et les opportunités de financement.

Les intervenants à la première journée de cette exposition ont mis l’accent sur la nécessité pour la Tunisie qui fait face à un déficit énergétique qui s’accentue d’une année à l’autre, d’investir dans les énergies renouvelables en tant que “choix incontournable”.

La stratégie énergétique nationale à l’horizon 2030 vise à atteindre une production de 35% d’électricité à partir des énergies renouvelables. Cette même stratégie projette de réduire l’intensité carbone dans le pays de 46% d’ici, 2030, sachant que trois quarts des efforts de réduction doivent provenir du secteur de l’énergie. Dans le cadre de cette stratégie, la Tunisie projette de finaliser le projet de connection électrique avec l’Italie avant fin 2027 Une station de transfert d’énergie de pompage (STEP) sera opérationnelle d’ici 2029, sur l’Oued El Melah, pour la production de 400 à 600 MW d’hydroélectricité, indique la Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg), le maître d’œuvre du projet.

Une fois opérationnelle, la station permettra d’économiser 250 Ktep de carburant par an et d’éviter 525 000 tonnes de CO2 par an.

Le projet, qui sera implanté sur Oued El-Melah, à proximité du village de Zagua, à 17 km de la ville de Tabarka, dans le gouvernorat de Jendouba, s’inscrit dans le cadre des mesures d’accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie de développement des énergies renouvelables en Tunisie.

Dans son discours d’ouverture, la cheffe de cabinet du ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Ahlem Beji Sayeb, a fait état de la disposition des services du département ministériel à soutenir le secteur de montage, d’installation et d’entretien des capteurs solaires photovoltaïque et des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire dans le cadre du programme d’autoproduction d’électricité à partir des ER. Le ministère de l’Industrie a déjà pris des mesures d’appui aux projets de production d’électricité à partir des ER d’une capacité annuelle de 50 mégawatts et aussi les projets de moyenne et petite capacité de 1 à 10MW.

Les débats durant la première journée du salon ont porté sur les défis à relever pour promouvoir les projets d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique en Tunisie outre le stockage et le financement de la transition énergétique.

Tayeb gtari, membre du Bureau exécutif de l’UTICA a souligné, à l’ouverture du salon, que “le niveau d’utilisation des énergies renouvelables en Tunisie est très bas. Malgré que le pays ait tout fait et tout prévu, on n’arrive pas à décoller”.

“La situation est alarmante et le retard a dû au plusieurs facteurs. Mais, on doit se rattraper parce que les énergies renouvelables sont notre seul avenir et on ne peut pas avancer sans passer par les ER”, a-t-il lancé.

Selon le responsable, “les coûts du transport et les exigences en matière de décarbonisation, font que tous les secteurs sans exception sont concernés par l’énergie renouvelable et devraient investir dans la transition énergétique”.

Durant trois jours, les professionnels et les participants aux débats et aux conférences prévues vont aborder des aspects stratégiques, politiques, techniques et financiers ayant trait aux secteurs de l’énergie et de la finance avec la participation active de la société civile et des centres de formation techniques.

Les principaux thèmes qui seront débattus concernent les réalisations et les défis des secteurs des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, les innovations du secteur, le stockage de l’énergie, la mobilité électrique et le financement de la transition énergétique.

En marge du “SITE 2023”, le grand public aura l’occasion de rencontrer, dans un même espace d’exposition, les différents acteurs de la chaine de valeur du secteur de l’énergie, notamment les institutions publiques, les installeurs, les distributeurs et les fabricants des équipements d’énergies renouvelables.