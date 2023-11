Le budget du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique s’est élevé à environ 2,27 milliards de dinars pour l’année 2024, après avoir été de l’ordre de 2,15 milliards de dinars en 2023, 1,99 milliard de dinars en 2022 et 1,87 milliard de dinars en 2021.

Selon le projet de la loi de finances de 2024, les dépenses de développement pour les services du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour l’année 2024 seront portées à 334,4 millions de dinars.

Ces fonds serviront, selon la même source, aux travaux d’aménagement, de rénovation et à l’acquisition d’équipements au profit de certaines institutions de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et à promouvoir le partenariat scientifique.