Le Marché tunisien des produits de terroir se tiendra, les 16, 17 et 18 Novembre 2023, à “Expo Center” dans la médina de Yasmine Hammamet, avec la participation exclusive des professionnels, parmi les médaillés au Concours Tunisien des produits de terroir.

Cette exposition, qui sera organisée à l’initiative de l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), serait “une opportunité pour faire connaitre et promouvoir les produits de terroir tunisiens”.

Les professionnels peuvent participer à cette rencontre, en déposant leurs demandes de participation, au plus tard le 13 novembre 2023 via les adresses mails suivants : concoursterroir@apia.com.tn/ charfeddine.faycel@apia.com.tn ou par Fax : (+216) 71 808 453 au titre de ” Marché des produits du terroir “.

Pour rappel, le Concours Tunisien des produits de terroir est un rendez-vous annuel qui vise à sélectionner les meilleurs produits mis en vente par des agriculteurs, producteurs individuels, SMSA, GDA, entreprises de transformation.

Les produits concernés par ce concours sont les olives et huile d’olive ; les fruits et plantes aromatiques ; les produits d’origine animale ; les légumes ; et les produits à base de céréales.