Le Commissaire européen à la Santé et à la Sécurité alimentaire, Vytenis Andriukaitis et le Directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, ont décidé, d’approfondir une alliance stratégique en faveur de la sécurité alimentaire et de la lutte contre le gaspillage et la résistance aux antimicrobiens au sein des chaînes de distribution.

Dans une nouvelle lettre d’intention signée le 29 septembre 2017, la FAO et l’UE se sont engagées à travailler en étroite collaboration pour réduire de moitié le gaspillage alimentaire de chacun d’ici à 2030, un objectif fixé par les Objectifs de développement durable du nouveau Programme mondial. Le document les engage également à intensifier leur coopération dans le cadre de la lutte contre la progression de la résistance aux antimicrobiens (RAM) dans les fermes et les systèmes alimentaires.

“Les pertes et le gaspillage alimentaires représentent un inacceptable gaspillage de ressources, qui sont déjà rares, et aggravent l’insécurité alimentaire, tandis que la RAM pèse énormément sur la société et l’économie des pays “, avait déclaré le directeur général de la FAO, lors de la cérémonie de signature au siège de l’organisation à Rome.

A l’échelle mondiale, un tiers de la nourriture produite et destinée à la consommation humaine (1,3 milliard de tonnes) est soit perdue, soit gaspillée chaque année, entraînant non seulement des pertes financières énormes mais contribuant également au gaspillage des ressources naturelles. Selon les estimations de l’Union européenne, en Europe, près de 88 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année pour une valeur de 143 milliards d’euros.