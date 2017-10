Le déficit de la balance commerciale s’est encore aggravé, à fin septembre 2017, pour se situer à 11,480 milliards de dinars tunisiens (contre 9,326 milliards de dinars en septembre 2016), suite au déficit enregistré avec certains pays, tels que la Chine (-3,241 milliards de dinars), l’Italie (-1,513 milliard de dinars), la Turquie (-1,302 milliard de dinars), la Russie (-924,6 millions de dinars) et l’Algérie (-326,4 millions de dinars), selon les statistiques publiées mercredi 11 octobre par l’INS.

Le taux de couverture est ainsi baissé de 69,2% à 68,2%, entre 2016 et 2017 (9 mois) en raison de la disparité au niveau du rythme de croissance entre les importations (+19,2%) et les exportations (+17,4%).

En outre, le déficit de la balance énergétique s’est établi à 2,700 milliards de dinars (23,5% du total du déficit), contre 2,453 milliards de dinars durant les neuf mois de l’année 2016.

Baisse de 11,2% des exportations de minerais et de phosphates et dérivés

Les exportations ont continué de s’accroître à un rythme assez soutenu, malgré la légère décélération observée par rapport aux huit mois de cette année. Elles ont augmenté de 17,4%, à 24,608 milliards de dinars, contre une progression de 3,1% durant la même période de l’année dernière.

Cette évolution concerne la majorité des secteurs dont les exportations de l’énergie qui ont enregistré un accroissement important suite à l’augmentation des ventes du pétrole brut (909,8 MDT contre 445 MDT) et des produits raffinés (672,8 MDT contre 337,2 MDT).

Les exportations agricoles et agro-alimentaires ont cru de 13,1%, en raison de la hausse des ventes des dattes (392,5 MDT contre 347,7 MDT).

De même, les exportations des industries mécaniques et électriques ont progressé de 17,9%, du secteur du textile, habillement et cuirs de 14,4% et des industries manufacturières de 11,8%.

Le secteur des mines, des phosphates et dérivés a, toutefois, enregistré une baisse de 11,2%, suite à la diminution des exportations de l’acide phosphorique (318,8 MDT contre 440,8 MDT).

Hausse des importations des produits agricoles et alimentaires de base de 21,9%

Ceci étant, les importations ont fortement progressé de 19,2%, à 36,088 milliards de dinars, contre 2,4% durant la même période de l’année 2016. Cette hausse est essentiellement due à l’accroissement des importations du secteur de l’énergie de 32,4%, sous l’effet de l’augmentation des achats de pétrole brut (658,7 MDT contre 481,8 MDT) et des produits raffinés (2,669 milliards de dinars contre 1,621 milliard de dinars).

De même, les importations des produits agricoles et alimentaires de base ont augmenté de 21,9%, du fait de la progression des achats de blé tendre (424 MDT contre 358,2 MDT), des matières premières et demi-produits de 22,1%, des biens d’équipement de 11,7%, et des minerais et des phosphates et dérivés de 15,3%.

Les importations des autres biens de consommation demeurent aussi en hausse de 20,8%, suite à l’augmentation des achats des voitures de tourisme de 5,7% (1,257 milliard de dinars, contre 1,190 milliard de dinars), des huiles essentielles et parfumerie de 21% (274,5 MDT contre 226,9 MDT) et des ouvrages en plastique de 17,2% (1,109 milliards de dinars, contre 946,6 MDT).

Augmentation de 20,3% des exportations tunisiennes vers l’UE

Le solde de la balance commerciale a enregistré un excédant, principalement avec la France de 2,093 milliards de dinars, la Libye de 577,3 MDT et le Royaume-Uni de 194 MDT.

Les exportations tunisiennes vers l’Union européenne (74,3% du total des exportations) ont augmenté de 20,3% en raison de la hausse des exportations vers certains partenaires européens, tels que l’Italie (+26,4%), l’Allemagne (+24 %) et les Pays-Bas (+19,5%). Par contre, les ventes tunisiennes ont baissé sur certains pays de l’UE, notamment l’Autriche (-13,4%) et la Bulgarie (-4,9%).

Au niveau du Maghreb, les exportations ont baissé avec l’Algérie de 19,7% et la Libye de 8,2%, alors qu’elle augmenté sur le Maroc de 20,9%.

Pour les importations, les échanges commerciaux des biens avec l’Union européenne (53,8% du total des importations) ont enregistré une hausse de 20,5% pour s’établir à 19,407 milliards de dinars. Les importations ont augmenté de 15,2% avec la France et de 28,5% avec l’Italie.