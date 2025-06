L’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives (ITCEQ) a appelé à renforcer l’action publique pour valoriser le potentiel de la Tunisie à l’export sur le marché algérien. A ce propos, il a souligné la nécessité de poursuivre l’amélioration des procédures administratives, logistiques et douanières, afin d’optimiser l’accord commercial préférentiel entre la Tunisie et l’Algérie.

Dans une note d’analyse intitulée « Le marché algérien : quel potentiel à l’export pour la Tunisie ? », qu’il vient de publier ,l’ITCEQ a déploré la faiblesse des échanges commerciaux entre les deux pays, en dépit de leur proximité géographique et culturelle, estimant que ces échanges sont « loin des attentes et des objectifs escomptés ».

Selon l’Institut, les importations en provenance de l’Algérie ont dépassé de loin les exportations vers ce marché, durant la période 2011- 2021, se soldant, ainsi, par un déficit structurel. Ce dernier est, principalement, imputable à l’importance des importations nationale de gaz naturel de ce pays voisin, au cours de cette période.

L’évolution du déficit commercial montre qu’il a été moins important sur les cinq années 2017-2021 (605 M$ en moyenne par an), comparativement à la période 2011-2015 (1501 M$ en moyenne par an).

L’ITCEQ a plaidé en faveur de la promotion du commerce et de l’investissement entre les deux pays, en créant des projets de partenariat dans les secteurs d’activité à fort potentiel et en favorisant l’implantation des entreprises tunisiennes sur le marché algérien (octroi d’avantages spécifiques, soutien diplomatique, organisation de foires, rencontres régulières des hommes d’affaire…).

Il est également primordial, souligne l’Institut, de renforcer l’intégration au niveau de la zone nord-africaine et continentale (ZLECAF), d’accélérer le processus de réalisation de zones frontalières entre les deux pays et de consolider les mécanismes bilatéraux de lutte contre le commerce informel et la spéculation touchant certaines marchandises.