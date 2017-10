Que penser d’un pays où les immeubles s’effondrent sur la tête de leurs habitants, les tuant sous les décombres, parce que quelques pluies provoquent des catastrophes faute d’infrastructures adéquates ? Parce que toute maintenance et toute réfection ne sont plus que des vues de l’esprit ? Parce que les normes de construction et les matériaux ne sont pas respectés ? Parce que les compagnies d’assurance n’assurent rien du tout ? Parce que l’Etat et les particuliers ont démissionné ?

Que penser d’un pays où la police peut être extrêmement polie et respectueuse en accomplissant son travail (j’en ai fait encore l’expérience samedi dernier) et extrêmement zélée, injuste, provocatrice et bigote lorsqu’il s’agit de sa propre interprétation des mœurs et des libertés individuelles ?

Que penser d’un pays où la justice n’est plus que la face cachée de la chariaa obscurantiste et rétrograde ?

Que penser d’un pays où les médias ne sont plus que crétinerie, médiocrité, bassesse, propagande, apologie du terrorisme et de la corruption ? Où plus on salit plus on fait du buzz ?

Que penser d’un pays où la religion, mal lue et mal comprise, remplit tous les espaces à défaut de vrais projets culturels et de loisirs ?

Que penser d’un pays où l’éducation et la santé sont attaquées et minées par ses propres citoyens, le capital, les gourous et les syndicats ?

Que penser d’un pays où les énergumènes imbéciles et frustrés se trouvent si géniaux avec leurs vomissures de tarés narcissiques psychopathes qu’ils vous empoisonnent avec leurs vidéos si fièrement filmées mais qui ne vous donnent qu’une envie : celle de les effacer de la surface de la terre ?

Que penser d’un pays où le peuple devient un fardeau pour ses dirigeants plus opportunistes et plus crapuleux les uns que les autres ?

Que penser d’un pays où tout devient une cause de combat, même ces causes qu’on n’a pas envie de mener ?

J’arrête là parce que je n’ai aucune envie de haïr ce pays … mais ce pays m’attriste et ne me rend pas fière.

R.T