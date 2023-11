Dans le cadre de la première édition de “L’IMA fait son festival ! Scènes contemporaines”, qui se tiendra à l’Institut du monde arabe à Paris du 6 au 10 décembre 2023, le compositeur et musicien tunisien Khalil Epi présentera le 7 décembre prochain son spectacle ” Aïchoucha”, un projet qui fusionne musique électronique et vidéos filmées lors d’un voyage à travers la Tunisie.

Son objectif : explorer et mettre en lumière les différentes facettes de la musique traditionnelle et populaire tunisienne, encore bien vivante aujourd’hui : du malouf aux chants de la confrérie Issaouiya et des Tbal de Kerkennah aux chants de la tayfa Ghbonton de Médenine, en passant par les chants rakrouki du mont Sammema.

Le spectacle est conçu comme une performance scénique au cours de laquelle Khalil Epi interagit et accompagne en direct les sons et musiques du film, projeté en panoramique à 270° sur trois écrans. Produit d’un travail de collecte effectué dans toute la Tunisie, le film propose une cartographie générale, bien que non exhaustive, des formes musicales des différents territoires tunisiens.

Khalil Epi, accompagné de ses machines et de son synthétiseur, harmonise et électrifie les images filmées, faisant danser la musique au rythme des images. Cette expérience singulière alliant performance live, son et image, propose un voyage musical qui célèbre la richesse et la diversité de la culture musicale de la Tunisie.

Il sera exceptionnellement rejoint sur scène par Ons Boussi, qui pratique les chants a capella des femmes de la région de Siliana. Cette forme musicale, très répandue dans le nord et le centre-ouest de la Tunisie et appelée “mluliya” ou “mlalya”, exprimes-en un ou deux vers les émotions les plus personnelles de la chanteuse, célébrant l’amour filial, les valeurs familiales et la douleur de l’exil pour ceux qui quittent le pays.

Cette première édition de “L’IMA fait son festival ! Scènes contemporaines” met à l’honneur, à travers les spectacles de musique, de danse, de mode, les performances vidéo etc, la création vivante issue du monde arabe et de ses diasporas, en explorant les liens indéfectibles d’une scène contemporaine en pleine ébullition avec un patrimoine culturel foisonnant, qui l’infuse et l’inspire pour fabriquer des formes nouvelles, en prise avec le monde d’aujourd’hui et de demain…

Ce nouveau rendez-vous se veut être la plateforme vivante, participative et festive de ces créations pour l’essentiel inédites, empreintes de l’ample héritage des cultures du monde arabe, incarnées par des artistes confirmés ou émergents, toutes générations confondues.