Le Conseil d’administration de la Banque centrale de Tunisie (BCT), réuni mercredi 4 octobre, a confirmé la poursuite des pressions sur les paiements extérieurs, suite au creusement du déficit courant pour atteindre 6,6% du PIB au terme des 8 premiers mois de 2017 contre 5,8% une année auparavant, en raison de l’aggravation du déficit commercial qui a dépassé la valeur de 10 milliards de dinars.

Le Conseil, qui a examiné l’évolution des principaux indicateurs économiques, financiers et monétaires à l’échelle nationale et passé en revue les données et évolutions récentes de l’activité économique et les transactions sur le marché monétaire et des changes, a évoqué, lors de cette réunion périodique, une amélioration de la balance des services, dont l’excédent a dépassé 1,8 milliards de dinars au cours de la même période avec l’évolution des recettes touristiques de 22,3% et des transferts des Tunisiens résidents à l’étranger de 12,6%.

Dans le cadre du suivi de la situation des réserves de change, le Conseil a passé en revue un ensemble d’indicateurs sur les premiers résultats de gestion des avoirs en devises au cours du premier semestre de cette année. Il a discuté de la stratégie et les moyens adoptés pour bien exploiter la réserve des devises sur les marchés extérieurs, notamment, en ce qui concerne la liquidité, la rentabilité et la gestion des risques.

Le Conseil a également passé en revue un document relatif à l’évolution accélérée des opérations de paiements en argent liquide (paiements en cash) durant la dernière période par rapport aux indicateurs économiques et financiers de base. Il a souligné la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour faire face à cette évolution.

Au terme des discussions, le Conseil de la BCT estime nécessaire de poursuivre, d’une façon étroite, l’évolution des indicateurs économiques et monétaires et de renforcer les mesures visant à rationaliser les échanges monétaires en coordination avec les parties concernées.

Il a décidé de maintenir inchangé le taux d’intérêt directeur de la BCT.