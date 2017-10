Le groupe Hilton s’est engagée à investir 50 millions de dollars au cours des cinq prochaines années en faveur de l’Initiative de croissance Hilton en Afrique, dans le but de soutenir l’expansion continue de son portefeuille en Afrique subsaharienne.

Ces fonds sont destinés à soutenir la transformation de près de 100 hôtels (environ 20 000 chambres), sur de multiples marchés africains, en établissements de marque Hilton, plus précisément la marque phare Hilton Hotels & Resorts, la marque haut de gamme DoubleTree by Hilton et celle récemment inaugurée, Curio Collection by Hilton.

Patrick Fitzgibbon, vice-président principal du développement de la marque Hilton pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, a déclaré : « Présente depuis plus de 50 ans sur le continent africain, la société Hilton reste engagée envers la croissance en Afrique. Le modèle de transformation d’hôtels existants en établissements de la marque Hilton a remporté un franc succès sur de nombreux marchés. Nous espérons que cette initiative nous procurera de nombreuses opportunités de convertir beaucoup d’autres hôtels ».

« Cela nous permet d’élargir rapidement notre portefeuille et d’assurer un revenu aux propriétaires en augmentant leur visibilité auprès des voyageurs internationaux, interrégionaux et nationaux, et en particulier auprès des plus de 65 millions de membres Hilton Honors, qui veulent séjourner chez nous grâce à nos différentes marques leaders du secteur. Nous sommes convaincus du potentiel offert par les villes et les aéroports principaux, ainsi que de nos possibilités de développer notre offre dans les lieux de villégiature et les safari lodges ».

M. Fitzgibbon a ajouté : « La variété des marques dont nous disposons offre aux propriétaires la possibilité de choisir ce qui convient le mieux à leur établissement. Nous avons déjà commencé à déployer cette initiative en concluant un accord avec deux hôtels : notre premier établissement DoubleTree by Hilton au Kenya et notre premier hôtel au Rwanda. Nous pensons pouvoir être en mesure d’en annoncer d’autres avant la fin de l’année ».

La société Hilton exploite actuellement 19 hôtels en Afrique subsaharienne et 29 de plus sont prévus.