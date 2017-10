Vers l’impulsion de la coopÃ©ration Ã©conomique bilatÃ©rale Tuniso-Sud Africaine

Le forum d’affaires Tuniso-Sud Africain, tenu le lundi 2 octobre au siège de l’UTICA, a réuni de nombreux hommes d’affaires tunisiens sud africains. Cette manifestation économique a été présidée par Harold Hoyana, Ambassadeur d’Afrique du sud en Tunisie, khalil Laabidi Directeur Général de la FIPA qui a représenté le gouvernement tunisien à ce Forum et Taoufik Mlayeh représentant de l’UTICA chargé des relations avec les pays africains.

La délégation sud africaine qui était conduite par une représentante du ministère de l’industrie sud africain, Seema Sardha, était composée de représentants de plusieurs secteurs industriels tel que l’infrastructure et le bâtiment, l’engineering, l’électro-mécanique, l’énergie, l’agro-industrie, l’industrie pharmaceutique ….

Prenant la parole à cette occasion, l’ambassadeur d’Afrique du Sud a mis l’accent sur l’importance de ce genre de manifestation pour raffermir les liens entre les deux pays et créer des opportunités de coopération entre les secteurs privés tunisiens et sud africain. L’objectif de ce forum est de favoriser des partenariats, promouvoir le commerce bilatéral, encourager les investissements et examiner les moyens pour réduire les risques liés au monde des affaires.

Ces échanges bilatéraux, a ajouté l’ambassadeur, souffrent du manque de cadre juridique ajoutant qu’un accord pour encadrer les échanges entre les deux pays sera bientôt finalisé et que déjà un projet de protocole d’accord entre le port de Zarzis et sa zone franche avec un port sud africain est à l’étude.

De son côté, Khalil Laabidi directeur général de la FIPA a présenté aux participants le cadre juridique de l’investissement en Tunisie en mettant l’accent sur les nouvelles lois récemment adoptés tel que la loi sur l’investissement et la loi sur le PPP, ajoutant que la Tunisie pourra devenir un hub pour le continent.

Taoufik Mlayeh, vice-président de la Fedex en charge des relations avec l’Afrique, a appelé les entrepreneurs tunisiens et sud africains à unifier leurs efforts et à les traduire en actes concrets à travers la réalisation de projets dans les deux pays.

Les visites, les missions économiques et les forums d’affaires, ne peuvent que renforcer le rôle du secteur privé dans les deux pays à travers un partenariat gagnant-gagnant, a affirmé Mlayeh ajoutant que l’adhésion prochaine de la Tunisie au COMESA confirme cette volonté de développer le partenariat avec les pays africains du sud Sahara.