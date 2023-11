L’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) et le Programme Alimentaire Mondial (PAM) des Nations Unies entament, en collaboration avec le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, une formation sur le concept “Kaizen” ciblant 42 jeunes entrepreneurs et fonctionnaires libyens répartis en deux groupes durant la période du 13 au 24 novembre courant. Le Gouvernement allemand a appuyé financièrement le PAM pour l’organisation de cette formation.

La formation est assurée par des Maîtres formateurs tunisiens pour la deuxième fois cette année. Elle est organisée au profit de participants libyens désirant développer leurs connaissances en matière du concept d’amélioration de la productivité et de la qualité “Kaizen”.

Parmi les participants figurent 10 jeunes de l’Est de la Libye, une région gravement touchée par les inondations du mois de septembre 2023. Cette formation devrait leur permettre d’acquérir des compétences et des connaissances pour les aider à surmonter les défis auxquels ils sont confrontés en entreprise et dans leurs communautés. Les participants auront l’opportunité de visiter des entreprises tunisiennes modèles, qui ont appliqué le concept “Kaizen” et qui ont obtenu des résultats intéressants en termes d’amélioration de la productivité et la qualité.

S.E. M. AMADERA Masaki, Chargé d’Affaires de l’Ambassade du Japon en Libye, a indiqué que la coopération entre la JICA et le PAM dans l’organisation de cette formation permettra de développer les capacités des participants libyens et leurs compétences dans divers secteurs d’activités. « La Libye dispose de plusieurs atouts, de par son positionnement stratégique. Cette approche aidera les Libyens à améliorer la qualité et la productivité dans divers domaines à travers l’expérience japonaise et tunisienne », a-t-il précisé.

« Nous remercions la JICA, le Gouvernement Tunisien et le Gouvernement Libyen pour leur soutien dans l’organisation de cette deuxième formation en Kaizen pour les entrepreneurs et les représentants du gouvernement de Libye », a affirmé M. YAZUYUKI Misawa, Vice-Directeur pays de PAM Libye. Il a ajouté que « l’expertise de la JICA dans l’adaptation au contexte du concept « Kaizen » va permettre aux participants de développer une profonde compréhension et renforcer leur engagement dans la promotion de la résilience durable en Libye ».

De sa part, M. Mustafa Elsamu, sous-secrétaire du Ministère libyen de l’Industrie, a indiqué que l’expérience japonaise est très développée dans ce domaine. « Kaizen » permet d’améliorer la qualité non seulement au niveau de la productivité mais de toutes les étapes de production. Pour la Libye, c’est un concept qu’on devrait valoriser et en profiter davantage grâce à cette formation », a-t-il expliqué.

Pour M. Zouheir Makhloufi, Directeur Général de l’unité la gestion du programme national de promotion de la qualité et de la productivité (UGPQP), « l’expérience tunisienne a permis de former des Maîtres formateurs en « Kaizen » dans huit secteurs industriels. Les entreprises tunisiennes ont pu profiter pleinement de cette expertise. Et nous avons entamé une nouvelle étape avec un programme de formation en « Kaizen » dans le domaine de la santé, grâce à notre coopération avec la JICA ».

De son côté, Mme MIYATA Mayumi, Représentante Résidente de la JICA Tunisie, a affirmé que « Après plus de quinze ans de coopération entre la Tunisie et la JICA dans la dissémination de Kaizen, la Tunisie est devenue un des leaders africains dans le domaine. Les entreprises tunisiennes ont gagné les premiers prix de l’Africa Kaizen Awards durant les quatre dernières années depuis 2020, grâce à leur performance dans l’application de « Kaizen » et la qualité des experts tunisiens qui ont été formés en collaboration avec la JICA», s’est-elle félicitée.