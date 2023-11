Un pavillon inspiré de l’architecture de Sidi Bousaid baptisé “Le patrimoine culturel tunisien- Une expérience multisensorielle” sera installé au festival émirati “Sheikh Zayed Heritage festival” prévu du 17 novembre 2023 au 9 mars 2024.

La participation tunisienne offrira une expérience exceptionnelle mêlant patrimoine culturel et modernité en vue de renforcer l’échange interculturel et promouvoir le tourisme culturel à l’international.

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir la diversité de l’artisanat et des arts culinaires tunisiens à travers différentes manifestations dont des ateliers et des séances de dégustation animés par des artisans, des chefs et autres spécialistes dans les différentes spécialités.

Le programme artistique prévoit une variété de spectacles d’arts populaires, de théâtre, de marionnette ainsi que des expositions d’art dédiées à des artistes contemporains tunisiens et des défilés de costumes traditionnels.

Baptisé au nom du père fondateur des Emirats, Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, le “Sheikh Zayed Heritage festival” constitue une plateforme mondiale d’échange culturel et civilisationnel. Ce rendez-vous annuel incontournable a lieu dans le désert d’Al Whatba, à Abu Dhabi, qui abrite un village traditionnel à travers lequel les délégations participantes célèbrent leur culture et leur patrimoine respectifs.

Le festival propose une multitude d’événements dont des spectacles et des concours à l’instar des concours des villages du patrimoine, de cuisine traditionnelle, de fauconnerie.).