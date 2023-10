Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, effectue une visite à Alger, les 16 et 17 octobre courant, pour participer aux travaux de la 20ème réunion des Ministres des Affaires Etrangères des pays de l’Europe du Nord et de l’Afrique.

Ce conclave se veut une plateforme politique interactive de haut niveau regroupant des ministres des AE d’un certain nombre des pays africains et de l’Europe du Nord.

Il va, en effet, permettre l’examen de certaines questions régionales et continentales, précise un communiqué du département.

L’éducation en Afrique, la promotion de l’Agenda de paix et de sécurité ainsi que le renforcement de la coopération multilatérale figurent parmi les questions qui seront débattues lors de ce forum.

Les moyens d’impulser le partenariat entre l’Afrique et les pays nordiques et de promouvoir les investissements dans le continent sont aussi prévus à l’ordre du jour.

Nabil Ammar aura des entretiens bilatéraux avec ses homologues de l’Europe du Nord et de plusieurs pays africains participant à l’événement.

Ces entretiens permettront de passer en revue les relations bilatérales et d’examiner les moyens de les renforcer, précise la même source.