Au cours d’une séance de travail présidée par le directeur de cabinet du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, il a été convenu de lancer le portail national de l’entrepreneuriat “l’entrepreneur” au cours du mois de novembre prochain, en concomitance avec la semaine mondiale de l’entrepreneuriat 2023.

Cette séance de travail qui s’est tenue au siège du ministère, s’est déroulée en présence de l’équipe de travail chargée de la mise en place de ce portail, selon un communiqué publié sur la page facebook du ministère de l’emploi.

Le portail “l’entrepreneur” a été réalisé en coopération avec le programme des nations unies pour le développement (PNUD) dans le cadre de la stratégie nationale de l’entrepreneuriat pour le développement avec un financement de la Norvège.

Il a pour but de faire connaitre les services fournis par les différentes structures concernées, les programmes d’accompagnement, d’encadrement et de financement au profit des entrepreneurs et les encouragements et incitations accordés par l’état pour impulser l’investissement.