La capitale Tunis accueillera, le 16 novembre courant, un forum sur le développement et la performance des canaux logistiques portuaires entre les deux rives de la Méditerranée et leurs interconnexions potentielles avec les chaînes logistiques internationales.

Le forum organisé à l’initiative du port de Marseille Fos et l’association de promotion de la place portuaire Via Marseille Fos, “s’inscrit dans la dynamique du co-développement et rassemblera l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur logistique, depuis les producteurs (industriels, agriculteurs, etc.) jusqu’aux opérateurs logistiques (armateurs, transitaires, commissionnaires, etc.)” a fait savoir, lundi, l’ambassade de France en Tunisie.

Ce forum, qui verra la participation d’acteurs majeurs de la chaîne logistique mondiale, comportera des tables rondes techniques autour des échanges maritimes, de la fluidité et de la performance portuaire.

Les entreprises actives dans le commerce international souhaitant prendre part à cet événement, pour explorer les synergies et nouer des partenariats leur permettant d’optimiser leurs processus logistiques, peuvent s’inscrire via le lien suivant.