Les entreprises tunisiennes de transport de marchandises en Tunisie bénéficient d’une facilité de connectivité routière entre les vastes régions du pays et aussi avec les partenaires commerciaux via le transport aérien et maritime, constate un rapport de Fitch Solutions (FS) intitulé “Tunisia Logistics & Freight Transport Report”.

Toutefois, les entreprises du secteur manufacturier subissent des coûts d’exploitation plus élevés en raison de leur dépendance excessive du pétrole raffiné importé. Ces entreprises sont ainsi vulnérables aux interruptions de la chaîne d’approvisionnement en raison du mauvais état des infrastructures des réseaux routiers et ferroviaires et de la congestion des ports maritimes, indique encore le rapport.

“La capacité du pays à attirer des investissements essentiels dans les infrastructures de transport a été affaiblie par des troubles politiques et sociaux continus, certains projets cruciaux connaissant des retards. Cela a entraîné une baisse progressive de la qualité du système de transport du pays, aggravant l’inefficacité de la chaîne d’approvisionnement pour les entreprises qui y opèrent”, lit-on dans cette analyse.

En effet, Fitch Solutions a fait une analyse des infrastructures des services publics, des systèmes de transport, des procédures commerciales et des risques liés à la chaîne d’approvisionnement en Tunisie à l’aide de l’indice de risque logistique “BMI” qui compare les niveaux de risque sur plus de 200 marchés dans le monde.

L’indice de risque opérationnel BMI note chaque pays ou territoire sur une échelle de 0 à 100, 100 étant le risque le plus faible. L’index complet se compose de scores de sous-indices basés sur des enquêtes individuelles et des ensembles de données.

L’analyse de FS est basée sur plusieurs catégories dont la qualité du système de transport, les procédures commerciales et gouvernance, le réseau de services publics et l’aperçu du marché et dernières tendances de l’industrie de la logistique et du transport de marchandises en Tunisie, y compris des prévisions sur 5 ans pour les indicateurs clés.