Les rencontres Africa 2017 : Afrique, le défi de l’éducation et de la formation

A l’ouverture des rencontres Africa 2017 à Abidjan, lundi 2 octobre, le vice-président ivoirien Daniel Kablan Duncan a estimé que plusieurs défis attendent l’Afrique, notamment au niveau de l’éducation et de la formation. Il insistera sur l’importance du développement du capital humain, le développement des infrastructures, la libre circulation des biens et des personnes et la coopération pour faire face à la montée du terrorisme.

Avec une part dans les échanges internationaux qui ne dépasse pas les 3%, l’Afrique a tout intérêt à développé son intégration soulignera le vice-président ivoirien, en donnant pour exemple la Côte d’ivoire qui réalise 34% de ses échanges en Afrique dont 27% avec la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

L’Afrique devrait accélérer son programme de réformes et la transformation structurelle de son économie.