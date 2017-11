TOPNET offre une expérience client 100% Digitale

Dans le cadre de sa stratégie visant à moderniser ses services et à améliorer l’expérience client, TOPNET vient d’annoncer la mise en place d’une démarche commerciale 100% digitale couvrant l’ensemble du parcours client.

Désormais, il est possible de souscrire à un abonnement ADSL jusqu’à 20 Méga ou au très haut débit Smart Rapido jusqu’à 100 Méga en quelques clics, en renseignant un formulaire d’abonnement en ligne, disponible sur www.topnet.tn

Grace à ce nouveau service digital, le client n’aura plus à se déplacer dans une boutique Topnet pour effectuer son abonnement, l’ensemble du parcours client pourra désormais être réalisé de bout en bout, en ligne, via le portail de Topnet.

Les clients de Topnet pourront ainsi bénéficier d’une expérience 100% digitale offrant les avantages suivants :

• Choix en ligne du type d’abonnement, du débit, de la fréquence de paiement et des services associées (Pack antivirus, contrôle parental, espace d’hébergement, etc.), le tout en facture unique.

• Prise en charge par Topnet de l’installation de la ligne téléphonique et de l’activation de la connexion internet dès confirmation de la souscription en ligne par le client

• Réception de SMS d’information pour le suivi de l’ensemble des étapes de création de l’abonnement

• Livraison du modem au domicile du client, sans frais supplémentaires, sur tout le territoire du pays

• intervention à domicile pour l’installation du modem selon le besoin du client

• Assistance client digitale via l’application mobile « TopnetApp » téléchargeable gratuitement sur IoS et androïde.

Avec cette annonce, Topnet, leader du marché de l’internet fixe en Tunisie, concrétise sa volonté de développer la connectivité haut débit en rapprochant ses services de ses clients à travers une démarche 100% digitale.

Pour plus de renseignements rendez-vous sur le portail www.topnet.tn ou bien appelez le 82 100 000.