La Tunisie et la Suisse ont signé, mardi 18 juillet 2017 au siège de l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME), une convention portant sur le lancement du projet d’Appui au plan national de transition énergétique des communes tunisiennes, d’un montant total de plus de 11,3 millions de dinars (MDT). Elle a été paraphée par l’ambassadeur de Suisse en Tunisie, Rita Adam, et le directeur général de l’ANME, Hamdi Harrouch, en présence de la ministre de l’Energie…

Le projet, qui sera réalisé sur trois ans, sera financé par un don suisse de 9 MDT et par une allocation du gouvernement tunisien de 2,3 MDT.

Selon la ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Héla Cheikhrouhou, ce projet permettra de financer des audits énergétiques dans les 350 communes tunisiennes et soutiendra certains de leurs projets d’investissement dans le domaine de la maîtrise de l’énergie.

L’objectif assigné à ce projet figure en tête de liste des priorités de la Tunisie, a indiqué la ministre rappelant que la stratégie énergétique adoptée, en novembre 2016, par le gouvernement tunisien, vise la réduction de 30% de la consommation de l’électricité à l’horizon 2030.

L’audit qui sera réalisé dans le cadre de ce projet, poursuit encore Cheikhrouhou, permettra par la suite la formulation de recommandations concernant les investissements qui seront réalisés, les énergies alternatives qui seront développées, la modernisation des installations et l’utilisation de matériel non énergivore.

Le projet vise l’introduction d’une version adaptée de l’approche “European Energy Award” (EEA), un label qui encourage les communes à développer une politique énergétique intégrée. Ce label a été mis en place dans plus de 400 communes suisses ainsi qu’en France, en Allemagne, en Roumanie, au Maroc et au Chili.

A noter que le projet d’Appui au plan national de transition énergétique des communes en Tunisie vient en appui à la mise en œuvre du programme national Alliance des communes pour la transition énergétique (ACTE).

Ce programme vise le renforcement de la capacité des communes à améliorer leurs niveaux de transition énergétique à travers la maîtrise de l’énergie et le recours aux énergies renouvelables.

Concrètement, il s’agit de renforcer la capacité des collectivités à analyser, planifier, mettre en œuvre et assurer le suivi de leurs stratégies énergétiques locales.

Le programme fait appel aux multiples rôles des communes pour la maîtrise de l’énergie dans l’ensemble des secteurs qui relèvent directement ou indirectement de la compétence communale.

Il s’agit de la planification urbaine et le permis de construire, la mobilité et les systèmes de transport, l’infrastructure et les équipements communaux, la diversification énergétique et la dépollution, l’organisation interne, le suivi monitoring, la coopération et la communication.

Parmi les résultats attendus, renforcer la disposition des communes à mettre en place une planification énergétique durable, intégrée et établie de façon participative. Il s’agit en outre de renforcer leur engagement à partager leurs expériences et leurs approches.