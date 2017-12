Confiscation des biens de 8 hommes d’affaires et contrebandiers arrêtés pour corruption

La Commission de confiscation a annoncé, vendredi 26 mai, la confiscation des biens de huit hommes d’affaires et contrebandiers, arrêtés ou assignés à résidence au cours de cette semaine pour implication dans des affaires de “corruption” et d'”atteinte à la sûreté de l’Etat”.

Les opérations de confiscation consistant en le gel de comptes et la confiscation de biens, ont concerné Mongi Ben Rbah, Kamel Ben Ghoulem Fraj, Chafik Jarraya, Yassine Chennoufi, Nejib Ben Ismail, Ali griouii, Mondher Jenayah et Hlel Ben Massaoud Bchir.

Le président de la Commission a indiqué, lors d’un point de presse, tenu à Tunis, que les décisions de confiscation ont été prises par la commission au cours de sa réunion d’hier, à l’encontre de tous ceux qui ont tiré profit de relations avec des personnes dont les biens ont été confisqués en vertu du décret n°13, de l’année 2011, portant sur les biens de Ben Ali et de sa famille.

Et de préciser que les opérations de confiscation ont englobé tous les biens, les enquêtes devant se poursuivre par la suite, pour déterminer les biens à confisquer et ceux qui ne le seront pas.

Il convient de rappeler qu’une série d’arrestations d’hommes d’affaires soupçonnés d’implication dans des affaires de corruption, a démarré, mardi, par l’arrestation des deux hommes d’affaires Chafik Jarraya et Yassine Chennoufi qui ont été assignés à résidence, outre l’arrestation du contrebandier originaire de Kasserine, Ali griouii et l’arrestation des frères Adel et Fethi Jenayah, des contrebandiers du cuivre de la région de Sousse.