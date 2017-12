Les ministres envoyés par Chahed à Kébili ont échoué à ramener le calme dans la région

Les représentants des coordinations de jeunes protestataires qui observent des sit-in à Douz, El Faouar et Kalaa et d’autres représentants de l’Union des diplômés chômeurs dans la région de Kébil, se sont retirés, jeudi 25 mai, d’une réunion de négociation au siège du gouvernorat, avec une délégation ministérielle, selon la TAP. Ceux-ci se sont retirés en protestation contre “l’absence de décisions sérieuses de la part de la délégation gouvernementale pour régler la situation de développement dans la région”, selon leurs dires.

Cette délégation était composée des ministre de l’Agriculture, de l’Energie et des Affaires Sociales et de deux secrétaires d’Etat.

Le coordinateur du sit-in de Douz, Fakher Jomni, et un autre représentant du sit-in des jeunes d’El Faouar à Shott El Franig, Aymen Abdallah, ont déclaré à TAP que la délégation ministérielle n’a pas présenté “des solutions sérieuses et des décisions audacieuses concernant les demandes exprimées, depuis un mois, par les protestataires dans les régions de production de gaz et de pétrole dans le Sahara”.

Ils ont cité au nombre de ces demandes “la nationalisation des richesses souterraines de la Tunisie et l’appui au développement dans leurs régions qui souffrent de la marginalisation et de l’absence des bases d’une vie décente et aussi du chômage des jeunes”.

Ils ont indiqué, par ailleurs, qu’ils poursuivront leur sit-in pacifique jusqu’à ce que les autorités traitent avec sérieux leurs demandes.

Le ministre de l’Agriculture, Samir Ettaieb, qui présidait la délégation ministérielle dépêchée à Kébili, a souligné que “le gouvernement est ouvert à toutes les propositions et est prêt à étudier des pistes pour trouver des solutions”, relevant que la délégation ministérielle est prête à revenir à Kébili et à négocier et discuter des demandes des protestataires.