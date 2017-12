Ariana : Journée portes ouvertes sur l’entrepreneuriat

Une journée porte ouverte sur l’entrepreneuriat a été organisée, lundi, à la technopole d’El Ghazala, à l’initiative du gouvernorat d’Ariana et la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT).

Cette initiative a pour objectif d’appuyer l’intégration des jeunes dans l’univers de l’emploi, à travers la proposition d’offres d’emplois, l’identification des possibilités de formations et la présentation des mécanismes de promotion de l’entrepreneuriat.

Lors de l’ouverture de cette manifestation, le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi, Imed Hammami, a souligné que l’amélioration des indicateurs économiques et sécuritaires lors du premier trimestre 2017 a permis le développement de l’environnement de l’entrepreneuriat et de l’investissement.

Pour Hammami, la création de la richesse reste tributaire du travail en plus de la valorisation des richesses nationales en rationalisant la consommation.

De son côté, Tarek Cherif, président de CONECT, a déclaré que son organisation avait contribué en 2016 à la création d’environ 100 entreprises économiques dans les différentes régions du pays.

Adnen Bouassida, président de CONECT Ariana, a fait savoir que cette journée porte ouverte est une occasion pour les entreprises financières et les structures économiques d’offrir des opportunités d’emploi, signalant, à ce sujet, l’octroi d’une enveloppe de 500 mille dinars par l’institution de micro-finance “Enda” pour la création de petits projets.

De même, une enveloppe de 200 mille dinars sera allouée par le ministère de la femme, de la famille et de l’enfance pour la création de projets dans le secteur de l’artisanat et encourager l’entrepreneuriat féminin, a-t-il ajouté.

Bouassida a indiqué, par ailleurs, que les institutions financières participeront avec 300 mille dinars pour assister des petits projets.

A noter que cette journée porte ouverte est l’occasion de présenter les mécanismes, les programmes, et les incitations offerts par le ministère de la formation professionnelle pour l’entrepreneuriat. Des stands ont été installés pour faciliter le dialogue direct entre les représentants des structures de financement ou formation avec les demandeurs d’emploi, les jeunes entrepreneurs ou ceux désireux de bénéficier de formations.