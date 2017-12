Mohamed Anouar Maarouf, ministre des Technologies de communication et de l’Economie numérique, indique que le site commercial Paypal présentera à ce département une feuille de route afin de parvenir à lancer ce service en Tunisie avant la fin du mois de juin 2017. Il a fait cette déclaration en marge de la tenue de l’inauguration de la manifestation “Start up Mahdia”, samedi 20 mai 2017.

Selon lui, l’avancement de la mise en place du programme “Tunisie numérique 2020” a atteint des niveaux importants, surtout en ce qui concerne l’infrastructure numérique et la numérisation de l’administration.

Maarouf a également indiqué que “le travail est déjà en cours pour l’attraction des firmes internationales pionnières dans le secteur, et ce, dans le cadre de ce programme”. Ainsi, il a noté que le département a signé, dernièrement, un accord pour le lancement d’une filiale en Tunisie, de la société GFI (commerce et paiement électronique), laquelle regroupe plus de 15.000 affiliés à travers le monde.

Le ministre a fait état, dans ce cadre, de l’évolution importante qu’a connue la Tunisie dans le domaine de paiement électronique surtout avec l’inscription de la poste tunisienne dans cet effort. Il a fait savoir, ainsi, que la Tunisie a adhéré, récemment, à l’alliance Smart Africa.

Regroupant 18 pays, cette alliance qui se présente comme un marché ouvert sur environ 1,2 milliard de personnes, se veut une opportunité pour les sociétés tunisiennes opérants dans le domaine technologique pour développer leurs business. “A travers cette adhésion, la Tunisie ambitionne de devenir un pôle technologique africain, au vu que notre pays dispose d’un portefeuille d’investissements dans l’infrastructure de près de 300 milliards de dollars”, a-t-il ajouté.

D’après le ministre, l’économie numérique représente environ 7% du PIB, d’où ” la nécessité de promouvoir cette activité, afin qu’elle contribue efficacement dans la relance de l’économie tunisienne”.

Prenant part à l’inauguration de la manifestation “Start up Mahdia”, le ministre a affirmé que cette rencontre annuelle constitue une opportunité aux jeunes de la région pour lancer leurs propres projets dans le domaine de la technologie.