En Afrique et dans le monde arabe, la Tunisie est championne en matière d’éducation et de droits de l’enfance

La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, Néziha Laabidi, qui s’exprimait lors d’une séance plénière de l’Assemblée consacrée au questionnement de membres du gouvernement, samedi 20 mai, que la Tunisie est classée 9e sur 165 pays et 1ère à l’échelle arabe et africaine en matière d’éducation et de protection des droits de l’enfance.

En réponse à une question orale posée par la députée Hela Hammi au sujet du sort des jardins d’enfants municipaux, la ministre a indiqué que son département a œuvré à réhabiliter 38 de ces établissements, faisant savoir que le coût des travaux de cette réhabilitation a été estimé à 450 millions de dinars. Elle a ajouté que “le ministère a pris en charge l’inscription de 2000 enfants issus de familles nécessiteuses”.

Néziha Laabidi a fait remarquer que la Tunisie a réussi à devancer plusieurs pays scandinaves pour ce qui est de l’éducation et de la protection des droits des enfants, et ce, a-t-elle dit, grâce aux efforts consentis en collaboration avec la société civile depuis les années 90.

Notre département, a-t-elle ajouté, se penche, actuellement, sur l’élaboration d’une stratégie multipartite dans le domaine de l’enfance dont la durée s’étend jusqu’à 2020.

S’agissant du programme “Notre jardin d’enfant dans notre quartier”, la ministre a souligné l’attachement de son département à faire réussir ce programme qui a pour objectif de consacrer à chaque enfant le droit à l’éducation avant la scolarisation, ajoutant qu’il s’emploie à heure actuelle à recruter 1200 cadres spécialistes dans le domaine de l’enfance.

Elle a rappelé à ce propos que plus de 300 mille enfants fréquentent les jardins d’enfants et sont répartis sur plus de 4391 établissements à travers l’ensemble du pays dont les jardins municipaux et privés en plus des jardins relevant de l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS) et au ministère de la défense.

Répondant à une question sur les programmes du ministère au profit des personnes âgées face à l’augmentation de leur nombre et la saturation de la capacité d’accueil du centre de Manouba, Abidi a fait savoir que son département finance 12 centres d’accueil pour personnes âgées dans toute la République avec une capacité totale d’accueil de 850 lits.

La ministre a, à cette occasion, passé en revue les acquis réalisés au profit de cette catégorie dont la création du code des personnes âgées, l’élaboration d’un programme “Le sourire de nos ainés égaye nos maisons” en partenariat avec la société civile et l’octroi d’une prime mensuelle de 150 dinars aux familles accueillant une personne âgée.

Par ailleurs, la ministre a indiqué que des équipes du ministère se rendent chez des personnes âgées pour s’enquérir de leur situation et satisfaire leurs besoins, ajoutant que les visites d’inspection nocturnes et inopinées aux centres d’accueil des personnes âgées se sont intensifiées au cours des derniers jours afin de prendre connaissance des leurs conditions de vie et relever les dépassements pouvant leur porter préjudice.