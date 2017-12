Omar Béhi appelle à l’accélération du rythme de production dans les terres domaniales

Le secrétaire d’Etat chargé de la Production végétale, Omar Béhi, a appelé, dimanche 21 mai à Béja, à la nécessité d’accélérer le rythme de production au sein des terres domaniales reprises par l’Etat et dont la superficie est estimée à plus de 80 mille hectares.

Intervenant lors d’une conférence sur “l’agriculture dans le gouvernorat de Béja: réalité et perspectives”, il a annoncé que l’Office des terres domaniales lancera, en coopération avec le secteur privé, une expérience visant à mieux exploiter ces terres.

“Le gouvernement a donné des signaux forts reflétant sa volonté d’appuyer le secteur agricole”, a indiqué Béhi. Il s’agit de lui donner une place de premier choix au sein du schéma de développement à travers l’adoption de plusieurs réformes et dispositions qui seront prises dans l’avenir”, a-t-il encore indiqué.

Et de préciser que ces décisions concernent les terres domaniales, l’endettement du secteur agricole, l’activation du fonds des catastrophes naturelles qui devra bénéficier d’une enveloppe de plus de 60 millions de dinars assurés par l’Etat et les agriculteurs.

La conférence a constitué une occasion pour les agriculteurs d’évoquer un nombre de problèmes entravant leurs activités, dont le transport des ouvriers, l’absence de représentativité de la profession en matière d’identification des zones sinistrées, outre la baisse des prix de référence de lait et de blé et la hausse des coûts de production agricole.