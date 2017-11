Les cahiers de charges relatifs aux projets des téléphériques de Zaghouan et Tabarka-Aïn Draham sont établis et seront transférés à l’unité de suivi des concessions au sein de la présidence du gouvernement, a indiqué le directeur général des forets au ministère de l’agriculture Habib Abid.

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, avait annoncé, au mois de septembre dernier lors d’une réunion du conseil régional de Jendouba, le lancement des études portant installation de téléphériques à Zaghouan, Boukornine et Tabarka-Aïn Draham.

Lors d’une visite effectuée, mardi, à Zaghouan, avec son homologue algérien Abdelmalak Abdelfatah, le directeur général des forets Habib Abid a indiqué qu’un programme tuniso-algérien de prévention et de lutte contre les incendies a été mis en place en vue de renforcer l’échange d’informations sur les catastrophes, consolider le contrôle et la protection des zones frontalières et assurer une meilleure intervention en cas d’incendie.

Les deux parties se sont informées, à cette occasion, des structures installées à Zaghouan pour la gestion forestière dont le Centre régional de prévention et lutte contre les incendies, la Pépinière forestière et le Parc national de Jebel Zaghouan.