Bilan Enda Tamweel Nabeul : 174.000 prêts à 35 mille micro-entrepreneurs en dix ans

Depuis leur création dans le gouvernorat de Nabeul, les agences de la société Enda Tamweel ont accordé 174 mille prêts d’une valeur globale estimée à plus de 190 millions de dinars au profit de 35 mille micro-entrepreneurs de différentes délégations de la région, a fait savoir le coordinateur régional, Anis Chaieb.

A l’occasion du 10ème anniversaire de la première agence créée en 2007 à Nabeul, Anis Chaieb a indiqué que l’objectif est de favoriser l’inclusion économique des populations vulnérables dans la région à travers sept agences basées à Soliman, Menzel Bouzelfa, Béni Khaled, Grombalia, Nabeul et Menzel Temim, ainsi que les agences itinérantes couvrant les délégations de Kélibia, Hammam El Ghezaz et Haouaria.

L’agence Enda tamweel à Nabeul a alloué, depuis sa création, 10 mille prêts d’une valeur de 44 millions de dinars au profit de femmes (55%), de jeunes (31%) et autres bénéficiaires exerçant dans le domaine agricole. Les montants varient entre 500 dinars et 20 mille dinars.

Créée par l’organisation non gouvernementale Enda inter-arabe, pionnière dans le secteur de la microfinance en Tunisie depuis 1995, Enda Tamweel offre des crédits à plus de 300 mille porteurs de projets via quatre vingt agences et trois itinérantes.

Depuis son lancement en Tunisie, elle a financé 650 mille microprojets pour un montant global de 2,5 milliards de dinars.