Monastir : Mohamed Salah Arafaoui à Jammel et Beni Hassene

Les travaux de rénovation des ponts, des routes et autres quartiers populaires endommagés par les fortes pluies et les crues de rivières, notamment au niveau de Jammel et Beni Hassene, seront achevés avant la fin de l’été, a promis le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Salah Arafaoui, lors d’une visite dans le gouvernorat de Monastir, vendredi 12 mai.

“Le ministère est soucieux de suivre la mise en œuvre des mesures annoncées par le chef du gouvernement Youssef Chahed lors de sa visite dans le gouvernorat de Monastir le 2 octobre 2016 où il avait pris connaissance les dégâts occasionnés par les pluies torrentielles et la crue des rivières”, a-t-il rappelé.

Le ministre a inspecté vendredi certains quartiers de Jammel pour examiner les moyens de les inclure dans le programme de réhabilitation des quartiers populaires à forte densité d’habitants, la rénovation des routes et leur équipement en réseaux de raccordement électrique, d’évacuation des eaux usées et de dragage des rivières, apprend-on auprès de l’attaché de presse dans le gouvernorat de Monastir.

Arfaoui a inspecté également la cité Ennour de Jammel, inscrit au programme du plan d’aménagement des routes et de raccordement au réseau d’assainissement pour un montant total de 5,525 millions de dinars ainsi que le projet d’installation des canalisations d’évacuation des eaux de pluies au nord de Jammel sur une distance de 1,1 km pour un montant de 1 million de dinars.

Le ministre a inspecté également la cité du 20 mars et celle de Hedi Chaker à Bannene qui seront réaménagés pour protéger la population des inondations pour un coût de 3 millions de dinars.

Il a inspecté d’autre part le pont de Oued Meliane à Beni Hassene et l’entrée nord de Ksar Helal qui vient d’être réaménagée à 25% sur une distance de 2 km pour un montant de 2,100 millions de dinars.

Mohamed Salah Arafaoui a recommandé, par ailleurs, l’accélération des études pour élargir le périphérique qui relie les gouvernorats de Monastir, Mahdiia et Sousse.