Kébili : Les sit-ineurs de Douz acceptent la réouverture de la la vanne du gazoduc de Perenco

La vanne du gazoduc de la compagnie pétrolière Perenco implantée, à El Kalaa (délégation de Douz-nord), a été rouverte, suite à l’arrangement conclu, jeudi 11 mai, entre les représentants des sit-ineurs et le gouverneur de la région.

Le porte-parole des protestataires, Ali Rabeh, a indiqué à la TAP qu’il s’agit d’un geste de bonne volonté, après l’interaction positive des autorités avec leurs revendications.

Une réunion de négociations se tiendra, lundi 15 mai, au siège du ministère des Affaires sociales, en présence des ministres de l’Industrie et de l’Emploi, des députés de la région, des représentants de Perenco et de la société civile, à Kébili, a souligné le gouverneur de la région, Walid Louguini.

“La réunion sera consacrée à l’examen des revendications soulevées par les sit-ineurs d’El Kalaâ et des jeunes de Faouar, concernant la révision du contrat de location de 60 hectares à la société Perenco pour la mise en place d’un gazoduc et le renforcement de la responsabilité civile des sociétés pétrolières basées à Kébili et de leur rôle dans le développement régional”, a-t-il expliqué.

Cependant, le sit-in se poursuit aux alentours de la vanne du gazoduc à proximité d’El Kalaâ, dans l’attente des résultats de la prochaine réunion.