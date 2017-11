Lâ€™APAL entame le nettoyage mÃ©canique de 120 plages tunisiennes

L’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL) entame, à partir du 15 mai 2017, des travaux de nettoyage mécanique de 120 plages, dont des plages touristiques (7.200 ha).

Le coût des travaux, qui seront réalisés en collaboration avec le ministère des Affaires locales et de l’Environnement, et celui du Tourisme et de l’Artisanat, est estimé à 2,3 millions de dinars (MDT) par an, précise un communiqué de l’APAL,, relevant que ces travaux sont réalisés dans le contexte d’un marché cadre qui s’étale sur trois ans (2017-2019).