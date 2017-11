Des partis politiques tunisiens dénoncent les propos de Riadh Mouakhar sur l’Algérie et la Libye

Nidaa Tounes et Ennahdha ainsi que le parti Destourien Libre ont critiqué les déclarations sur la Libye et l’Algérie attribuées au ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Riadh Mouakher, à l’occasion d’une visite qu’il a rendue récemment en Italie.

Lire aussi: Algérie-Libye: Les déclarations du ministre des affaires locales et de l’environnement condamnées par des partis politiques

Lors d’une conférence sur “la Tunisie, espoir de la Méditerranée”, organisée jeudi dernier à Rome, le ministre a indiqué, selon des déclarations rapportées par des moyens d’information et des sites internet, qu’il “préfère dire que la Tunisie se situe au sud de l’Italie que de dire qu’elle se situe aux côtés de l’Algérie communiste et de la Libye chaotique”.

Nidaa Tounes a publié une déclaration après cet écart de langage où il souligne que “les relations tuniso-algériennes et tuniso-libyennes sont basées sur la fraternité et le partenariat stratégique et du dénominateur commun de l’identité maghrébine, arabe et islamique”. ” Elles sont enracinées dans l’histoire du militantisme commun pour vaincre le colon, ont été consolidées par le sang des martyrs et ne peuvent en aucun cas être altérées par toute déclaration éphémère”, ajoute le parti.

De son côté, le parti Ennahdha a fustigé avec vigueur dans une autre déclaration “de telles déclarations irresponsables portant atteinte aux relations fraternelles et solides entre la Tunisie et ses deux voisins la Libye et l’Algérie”.

“La profondeur de ces relations est plus importante que de telles déclarations contraires aux réalités de la géographie, de l’histoire et l’avenir commun”, relève le parti.

Pour sa part, le parti destourien libre a exprimé son “regret” pour “ces déclarations maladroites qui ne reflètent en aucun cas la position de l’Etat et du peuple tunisiens”.

“Notre parti réaffirme son attachement à l’Union du Maghreb Arabe comme choix stratégique et nous appelons l’autorité à contenir les remous suscités par ces déclarations, à affiner le discours gouvernemental pour éviter de tels écarts”, souligne le parti dans sa déclaration.

Le bureau de l’Union Générale des Travailleurs de Tunisie (UGTT) avait condamné aussi samedi les déclarations du ministre des affaires locales et de l’environnement les qualifiants d'”irresponsables” et “portant atteinte à l’image des deux pays frères”.