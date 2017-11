L’industrie tunisienne du secteur textile et habillement est en crise. Depuis 2011, plus de 40 000 emplois ont disparu et près de 400 entreprises ont fermé leurs portes. De grandes marques de prêt-à-porter, installées depuis plusieurs années en Tunisie, ont également claqué la porte pour délocaliser leur production chez nos concurrents à l’environnement apaisé.

Dans ce contexte, les professionnels du secteur, confrontés à la multiplication des difficultés à maintenir une activité viable et pérenne, ont fait le constat que cette dégradation critique de leur compétitivité ne pouvait plus durer.

Ils prennent aujourd’hui leur destin en main pour redresser un secteur phare de notre économie et conforter la place de notre pays dans la mondialisation qui concerne plus que tout autre le secteur du textile et de l’habillement.

Mais les entreprises tunisiennes ne gagneront pas seules la bataille de la compétitivité, du retour à la croissance et à la création de nouveaux emplois. A travers la fondation d’une nouvelle organisation patronale, l’ambition des entrepreneurs tunisiens ainsi mobilisés est d’être à la pointe de l’innovation par un dialogue social redéfini passant par une concertation de tous les acteurs du secteur et concentré sur les seuls enjeux du textile et de l’habillement, libérés de toutes contingences extérieures ou globales.

Cette bataille nécessite une union des forces productives autour d’une véritable stratégie industrielle qui prenne en considération les difficultés structurelles de nos entreprises et le contexte conjoncturel, intégrant des priorités et une vision ambitieuse pour le secteur.

Dès lors, la Nouvelle Fédération ne reconnaît pas l’accord salarial centralisé signé en mars dernier, totalement déconnecté de la situation réelle du secteur et répondant à des enjeux qui ne le concernent pas.

Force de propositions, la Nouvelle Fédération souhaite créer les conditions d’une renégociation sectorielle concertée qui permettra à ses entreprises et à ses salariés de s’inscrire dans un cercle vertueux de croissance, de pérennisation de ses emplois et de création de nouveaux postes.

L’industrie tunisienne du textile et de l’habillement est à un moment clé de son existence. Traversée par de nouvelles énergies et une très forte ambition pour l’avenir de son secteur, elle fait désormais entendre sa voix.

Le Comité Provisoire

Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement