Les membres de la Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement (FTTH) ont appelé, mercredi, à poursuivre la mise en œuvre des grandes orientations de l’accord de partenariat entre les secteurs public et privé (2022/2026), afin de booster le secteur.

Reçus par la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub, les professionnels du secteur ont mis l’accent sur l’importance d’encourager les entreprises à adhérer au programme de transition énergétique et d’autoproduction photovoltaïque et d’investir dans les zones de développement régional.

Selon le ministère, une expérience pilote est réalisée dans une entreprise à Jebel El Ouest, laquelle vise à valoriser et recycler les vêtements usagés pour les utiliser en tant qu’énergie alternative

Le secteur du textile et de l’habillement contribue à hauteur de 29% des postes d’emploi dans le secteur industriel, générant ainsi 153 mille postes d’emploi, d’après les données du ministère. Il compte près de 200 entreprises intégrées avec un positionnement international. Les exportations de ces entreprises représentent 75% de l’ensemble des exportations du secteur industriel.

En 2023, la balance commerciale du secteur textile-habillement a enregistré, une amélioration de 12,5 points, par rapport à 2022, passant de 116,5%, à 129,1%, selon le Centre Technique du Textile (CETTEX) . Les exportations du secteur TH ont connu une hausse de 5,61%, par rapport à l’exercice 2022, pour atteindre 9659,31 millions de dinars.