Un centre de formation professionnelle au service des institutions œuvrant dans le domaine du textile, a été inauguré, mercredi à Sfax, dans le cadre de la coopération tuniso-allemande et d’un partenariat public-privé.

A cette occasion, le président de la Fédération Régionale du Textile et de l’Habillement (FTTH) à Sfax et membre du bureau exécutif de la fédération, Habib Chabchoub a indiqué dans une déclaration aux médias que la gestion de ce nouveau centre reviendra à trois acteurs principaux, à savoir : le Ministère de la formation professionnelle et de l’emploi, la FTTH et l’Agence de coopération internationale allemande (GIZ) en tant que financeur du projet.

“Le projet intervient dans le cadre du partenariat public-privé, se caractérise par son ouverture sur le tissu industriel dans la région, et comprend des spécialisations adaptées aux exigences du secteur textile à Sfax”, a-t-il souligné.

Pour sa part, la directrice du Centre nouvellement inauguré, Fatma Fekih a souligné à cet effet que : « Ce centre se caractérise par une coordination étroite entre les entreprises œuvrant dans le secteur public dans la région de Sfax, et vise la création d’emplois, au regard du besoin d’une main-d’œuvre professionnelle et hautement qualifiée”.